Beşiktaş, Avusturya'daki ilk hazırlık maçını kazandı

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 mağlup etti.

NV Arena’da oynanan karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Amir Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11’iyle çıkan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda gol bulamazken ikinci yarıya tamamen farklı bir kadroyla başladı.

Beşiktaş, ikinci devreye Göktuğ Baytekin, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Can Keleş, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy’dan oluşan yeni bir 11'le çıktı.

GOLLER 2. YARI GELDİ, BEŞİKTAŞ KAZANDI

49. dakikada Tayfur Bingöl’ün sağ kanattan yaptığı ortada Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Yalnızca dört dakika sonra Salih Uçan, kullanılan köşe vuruşunda arka direkte yaptığı etkili kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Maçta başka gol olmazken siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Emre Bilgin, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Moatasem Al-Musrati ve Elan Ricardo ise süre alamadı.

JURASEK SAHNE ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Çek sol bek David Jurasek, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Jurasek’i St. Pölten karşısında ilk 11’de sahaya sürdü. 45 dakika sahada kalan genç oyuncu, performansıyla dikkat çekti.

5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta yeni transfer Tammy Abraham, fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosuna alınmadı. Ayrıca kaleci Mert Günok, Ernest Muçi, Milot Rashica ve özel kontrol için Sırbistan’a giden Bakhtiyor Zaynutdinov da müsabakada yer almadı.

TRİBÜNLERDE YOĞUN İLGİ

Avusturya’daki karşılaşmada Beşiktaş’ı yalnız bırakmayan gurbetçi taraftarlar, NV Arena’da takımlarına coşkulu destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölüm tamamen dolarken, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarından bazı isimler de tribünde yer alarak karşılaşmayı izledi.