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    Beşiktaş, Baba Hakkı'yı anacak

    Beşiktaş eski başkanı ve efsane oyuncusu ‘Baba’ Hakkı Yeten, bugün anılacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:12
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    Beşiktaş, Baba Hakkı'yı anacak

    Beşiktaş eski başkanı ve efsane oyuncusu ‘Baba’ Hakkı Yeten, bugün anılacak.

    Anma töreni ve cenaze töreni birleştirildi

    Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada, “Kulübümüzün eski başkanlarından, efsane sporcumuz ‘Baba’ Hakkı Yeten’i vefatının 33. yıl dönümünde, 16 Nisan Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anacağız. Yeten ailesinin değerli büyüğü Galip Oymak’ın vefatı sebebiyle anma töreni ve cenaze töreni birleştirilmiştir. Galip Oymak’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı aile kabristanında toprağa verilecektir” denildi.

    Beşiktaş, Baba Hakkı yı anacak #1


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