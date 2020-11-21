Beşiktaş-Başakşehir - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

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25' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

21' Şu ana dek Beşiktaş'ın 6, Başakşehir'in 1 şutu var. Fakat iki takım da şutlarında isabet bulabilmiş değil.

19' Başakşehir sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

14' Kullanılan köşe vuruşunun ardından Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

8' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

5' Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

1' Maç başladı.

İlk 8 haftada çıktığı 7 maçta 10 puan toplayabilen Beşiktaş, Başakşehir'i yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba