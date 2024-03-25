Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

İdman çift kale maçla sona erdi

Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)