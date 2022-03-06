Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 28. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Kayserispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.

Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş - Başakşehir maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı, 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.

Hakem Erkan Özdamar tarafından yönetilecek maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Bahtiyar Birinci yaparken, Melis Özçiğdem dördüncü hakem olacak.

ÖNDER KARAVELİ'DEN GÜVEN YALÇIN VE LARİN KARARI

Siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir karşısına birkaç oyuncuyu değiştirerek çıkabilir.

Eleştirilerin ve taraftar tepkilerinin odağındaki iki futbolcu olan Batshuayi ve Kenan'ı yedeğe çekmesi beklenen Karaveli'nin, bu iki ismin yerine Güven ve Larin'e şans vermesi sürpriz olmayacak.

Beşiktaş'ın kalesinde her zaman olduğu gibi Ersin oynayacak. Defans dörtlüsünü Rosier- Vida - Welinton - Umut'tan oluşturacak olan Karaveli'nin orta saha sahada Necip - Ghezzal - Atiba - Teixeria - Larin, santrforda da Güven onbiriyle maça çıkması yüksek ihtimal.

KADIN VE 12 YAŞ ALTI ARASI ÇOCUKLARA BEDAVA

Siyah beyazlı kulüp, Başakşehir maçında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde kadın ve 21 yaş altı çocukları stadında ücretsiz olarak konuk edecek.

Ücretsiz bilet detayları şu şekilde:

Kadın taraftarlar, ücretsiz biletlerini bugün (6 Mart) 11.00 ile 18.00, 7 Mart Pazartesi günü ise 10.00 -21.00 saatleri arasında Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edebilirler.

Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarların BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Ücretsiz biletler, transfere kapalıdır.

0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir.