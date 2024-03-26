Beşiktaş, Başakşehir maçına hazırlanıyor

AA
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü Başakşehir ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Hazırlıklar devam edecek
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı. Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sürdürecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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