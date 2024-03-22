Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

İdman çift kale maçla sona erdi

Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, maç yapacak

Beşiktaş, yarın saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapacak.