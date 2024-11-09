Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını noktaladı

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla noktaladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

TAKTİKSEL ÇALIŞMAYLA İDMAN TAMAMLANDI

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR DEPLASMANINDA

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında, yarın saat 19.00’da Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaşacak.