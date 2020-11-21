Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

İlk 8 haftada çıktığı 7 maçta 10 puan toplayabilen Beşiktaş, Başakşehir'i yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra, Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic bu maçta görev alamayacak.

Başakşehir'de ise sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba