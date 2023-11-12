Beşiktaş - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

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Teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor.
Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.
Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.
Muhtemel 11
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Bailly, Onur, Amir, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Zaynutdinov, Muleka
Başakşehir: Volkan, Opoku, Duarte, Lima, Dubois, Serdar, Aleksic, Berkay, Mahmut, Deniz, Piatek
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