Beşiktaş - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

ensonhaber.com

Teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlıyor.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Muhtemel 11

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Bailly, Onur, Amir, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Zaynutdinov, Muleka

Başakşehir: Volkan, Opoku, Duarte, Lima, Dubois, Serdar, Aleksic, Berkay, Mahmut, Deniz, Piatek