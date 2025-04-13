Beşiktaş, Başakşehir'i 3 maçtır mağlup edemiyor
İHA

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini 3 maça çıkarmış oldu.

BEŞİKTAŞ, 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise turuncu-lacivertlilere 2-0 kaybetti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor