Beşiktaş, Başakşehir'le berabere kaldı

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 12. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Başakşehir ile Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, hakem Turgut Doman’ın düdük çaldığı maçta Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İki takımın da birçok pozisyona girdiği müsabakada kazanan çıkmadı. Maç golsüz eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ PUAN DURUMUNDA GERİDE

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 21 yaptı ama lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı.

Son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Beşiktaş, 26 puanla ikinci sırada olan Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisine düştü. Başakşehir puanını 16'ya yükseltti.

Milli aranın ardından Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.