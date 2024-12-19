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Haber Merkezi

Ligde ve Avrupa'da kötü geçiren, yönetimsel sorunları giderek artan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat istifa etmiş, kulüp olağanüstü genel kurula kararı almıştı.

Siyar beyazlı kulüpte başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, seçim öncesi canlı yayında kozlarını paylaştı.

Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan iki rakip, kulübün borçlarıyla alakalı ilginç bir tartışma yaptı.

"İÇERİDEKİ 10 MİLYON EURO'YU BAĞIŞLAYACAĞIM"

Hüseyin Yücel kaybettiği takdire yönetime desteğinin süreceğini belirterek şunları söyledi:

Bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Camia, birleşmenin iyi olacağını düşünüyor. 1+1 her zaman 2 etmiyor. Burada da olmayacağından eminim. Ben kaybedersem, destek vereceğimi söylüyorum. İçeride bulunan 10 milyon euro'yu bağışlayacağım.

Bunun üzerine Serdal Adalı, "Zaten bağışlama sözün var. Verdin mi 10 milyon euro?" dedi.



Hüseyin Yücel de vereceğini ifade ederek, para konuşmak istemediğini söyledi.

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SERDAL ADALI: "PARANI VEREYİM, BU İŞLERİ KAPATALIM"

Bunun üzerine Serdal Adalı, şu sözlerle karşılık verdi:

Sana bir teklifim var. 600 milyon lira yollayayım bankaya, sen al paranı. 10 milyon euro'yu da hibe ettin, edeceksin. Geriye kalan alacağını da nasıl istiyorsan vereceğim sana, kapatalım.

Hüseyin Yücel, "Para konuşmayalım da mayısa kadar 50 milyon euro'yu buldunuz mu?" deyince Serdal Adalı, şöyle karşılık verdi: