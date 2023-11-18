Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı: İhtiyaç vardı geldim Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı, stadyumun kapasitesinin artırılması için çalıştıklarını söylerken ara transfer döneminde üç bölgeyi işaret etti.

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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için son viraja girildi.

Adaylardan Serdal Adalı, süreçle ilgili konuşurken vaatlerini de anlattı.

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı, "İhtiyaç olduğu için aday oldum" derken transfer konusunda da devre arasını işaret etti ve nokta atışlar yapacaklarını kaydetti.

''İhtiyaç vardı geldim''

Resmi olarak adaylık başvurularının süresi var. Geçtiğimiz 3-4 aylık dönemde yaşadığımız bir sıkıntı var. Son 20-22 gün dediğiniz kısık en son kısım. Ben Beşiktaş'ın dertlerini ve sıkıntılarını takip ediyorum. 1 sene öncesinden seçim çalışmalarına başlamak benim yapacağım bir iş değil. Normal seçim süresine 18 ay var zaten. Pusu yatıp bir seçim zamanı beklemem ben. İhtiyacı gördüğüm zaman ki ihtiyaç var ki bu karar alındı, adaylığımı açıkladım. Sayın Hasan Arat, 1 buçuk sene önce aday olacağını açıkladı. Benim tarzım da bu değil. Hepimizin başarılı olmasını istediğimiz bir futbol takımımız var. Acaba kötü gider mi diye de adaylık olayını düşünmem. İhtiyaç vardı geldim. Geçmiş dönemlerde de ihtiyaç olduğu için aday olmuştum. Futbol takımımızı nasıl ayağa kaldırırız diye uğraşıyoruz. Mehmet Özdilek hocamız da çalışıyor. 11 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. En iyi şekilde değerlendirip takımı yeniden ayağa kaldıracağız. Biz Avrupa kupalarına katılamazsak, maalesef 85 milyon euroluk takımı tekrar ayağa kaldırmak için bir 85 milyon euro daha harcamamız lazım.

"TFF Başkanı özür dilemedikçe o stada giremez"

Biz ne zaman birleşsek o zaman şampiyon oluyoruz. Kendi ayağımıza basmaktan dışarıyı unutuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı gelecek benim evimde parmak sallayacak! Benim en çok sinirimi bozan şey bu. Bunu bu hale nasıl getirdiler? Ben seçilirsem, TFF Başkanı özür dilemedikçe o stada giremez.

"Enkaz devraldım lafını benim ağzımdan duyamazsınız"

Benim hoca ile görüşmem kadar doğal bir şey yok. Buyursun gelsin kendi de konuşsun. 22 gün önce aday oldu diye eleştiriyorlar ama ben Beşiktaş'ın içindeyim. Beşiktaş'ı yaşıyorum zaten. Enkaz devraldım lafını benim ağzımdan duyamazsınız. Rıza hocamla da konuştum. Keşke Şenol hocanın ertesi günü getirilseydi, çok yol alırdık. Ara transferde benim hatırladığım 2-3 tane iyi futbolcu var. Çok kısa sürede kaliteli oyuncular bulacağız. Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden mutluyum. Onun takımın başında olması bizi rahatlattı. Rıza hocada Beşiktaş ruhu var, faydalı olamayacağı bir noktada da arkadaşlar bakın işinize diyecek bir insan. Bu borç bir tek bizde konuşuluyor. Beşiktaş'ın borcu mu sadece yüksek. Onlar bu transferleri yapıyor da biz neden yapmayalım? Biz de yapacağız. Aradaki makasın sebebi de bu zaten. Küçülerek ilerleyemezsiniz.

Transfer sözleri

Eskiden Quaresma'ydı, şimdi de Talisca oldu. Taraftarın içi rahat olsun. Daha iyi oyuncular da var. Bizim bir ihtiyacımız vardı. İhtiyaç olduğu için Ramos transferini yapardım. Hem de taraftarımızın da sevineceği bir isim olurdu. Maliyetler bir şekilde çözülür. Rakipler nasıl aldı bu oyuncuları? Ben de alırım. Cebimden veririm, sponsor bulurum, alırım. Beşiktaş'ın hakkı değil mi bu? İlk önce takımın ihtiyacı ne o belirlenecek. Ondan sonra yollarımızı ayırmamız gerekiyorsa, ayıracağız. Devre arasında 2-3 tane nokta transfer yapmazsak bu borç üzerimize yıkılır. Hocamız neyi talep ederse onu alıp geleceğiz. Beşiktaş'a 10 numara, stoper ve belki bir kanat transferi yapabiliriz.

"Stadyumun kapasitesini 52 bine yükseltecek çalışmaları yapıyoruz"

Stat mimarı ile konuştum, kimse hayal satmasın. O stadın boşlukları kapatılamaz. Rüzgar akışından dolayı izin verilmiyor. Bunu herkes bilmeli. Ancak stadyumun kapasitesini 52 bine yükseltecek çalışmaları yapıyoruz. 'UEFA standartlarında değil, bunun için finallerde kullanamıyoruz' demesinler diye 52 bine getirelim de kimsenin bir bahanesi kalmasın. Ben ikinci başkanken de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) başkanıydım. Hiç kimse de 'Orada başkanlık yapıyor. Buradaki iş aksadı mı?' demedi. Bir şeyleri beceremiyorum, eksik kalıyor dediğim yerde ben Beşiktaş için her şeyden vazgeçerim ama buna gerek kalacağını düşünmüyorum. Hasan beyin de yaptığı 3-4 tane büyük yerin yöneticiliği var, o da oralardan vazgeçecek mi, istifa mı edecek? Ben de bunu soruyorum.

"Türkiye'de gurur duyacakları bir takım yaratacağız"