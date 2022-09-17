Beşiktaş Başkanı Çebi puan kayıplarını değerlendirdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin aksi tutumları ve yaşanan aksiliklerden dolayı bazı maçlarda puan kaybettiklerini belirtti.

Kaptan Demir Çelik Grubu’nun eski Genel Müdürü Bekir Özbağ’ın cenazesi için Karabük’e gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Belediye Başkanı Rafet Vergili ziyaret etti.

Başkan Vergili, çocukluk arkadaşı Çebi’nin kendisine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Misafirperverliğinden dolayı Vergili’ye teşekkür eden Başkan Çebi, kaybedilen puanlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İHA'ya konuşan Başkan Çebi, “Dele Alli diye bir futbolcumuz geldi. İkinci maçta sahaya çıkamadı. Rachid Ghezzal’ın uzun zamandan beri sakatlığı devam ediyor. Josef de Souza’ya haksız yere verilen, kamuoyu vicdanında yer bulamayan kırmızı kart var.





"Çok maç kaybedilecek"

Dolayısıyla bunların hepsi bir araya gelince ve son maç biraz aksilikler biraz da hakemlerin de aksi tutumları yüzünden maalesef puan kaybı oldu ama lig çok uzun. Çok maç kaybedilecek, alınacak. Bu da inşallah kaybedileceklerden biri olmuştur” ifadelerini kullandı.