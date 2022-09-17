Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.521
0.45%
BTXN Coin
7.71
9.82%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Beşiktaş Başkanı Çebi puan kayıplarını değerlendirdi

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin aksi tutumları ve yaşanan aksiliklerden dolayı bazı maçlarda puan kaybettiklerini belirtti.
    • 17.09.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş Başkanı Çebi puan kayıplarını değerlendirdi

    Kaptan Demir Çelik Grubu’nun eski Genel Müdürü Bekir Özbağ’ın cenazesi için Karabük’e gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Belediye Başkanı Rafet Vergili ziyaret etti.

    Başkan Vergili, çocukluk arkadaşı Çebi’nin kendisine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Misafirperverliğinden dolayı Vergili’ye teşekkür eden Başkan Çebi, kaybedilen puanlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    İHA'ya konuşan Başkan Çebi, “Dele Alli diye bir futbolcumuz geldi. İkinci maçta sahaya çıkamadı. Rachid Ghezzal’ın uzun zamandan beri sakatlığı devam ediyor. Josef de Souza’ya haksız yere verilen, kamuoyu vicdanında yer bulamayan kırmızı kart var.

    Beşiktaş Başkanı Çebi puan kayıplarını değerlendirdi #1

    "Çok maç kaybedilecek"

    Dolayısıyla bunların hepsi bir araya gelince ve son maç biraz aksilikler biraz da hakemlerin de aksi tutumları yüzünden maalesef puan kaybı oldu ama lig çok uzun. Çok maç kaybedilecek, alınacak. Bu da inşallah kaybedileceklerden biri olmuştur” ifadelerini kullandı.


    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı
    Gündem

    Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde aile fotoğrafı

    Aslı Aydıntaşbaş ve Nevşin Mengü'den Erdoğan'ın liderlerle fotoğrafına övgü tepkisi
    Gündem

    Aslı Aydıntaşbaş ve Nevşin Mengü'den Erdoğan'ın liderlerle fotoğrafına övgü tepkisi

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir