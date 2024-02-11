Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Beşiktaş'a güvenmeye devam edin

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beyaz TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerle ilgili konuşan Hasan Arat yaptığı açıklamada,

Beşiktaş'a güvenmeye devam edin. Beşiktaş'tan güveninizi eksik etmeyin. Beşiktaş çok büyük camia. Yağız da imzaladı. Bu Türkiye'de bir ilktir. Çok fazla transfer yapmayacağız, doğru transfer yapacağız. Bundan sonra felsefemiz bu.