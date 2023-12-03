Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: İşimiz asıl şimdi başlıyor Beşiktaş'ın yeni başkanı olan Hasan Arat, zafer konuşmasında, "Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu.

21 sandığın tamamında rakibi Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7 bin 271'ini alan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

Adalı ise 4 bin 557 oy aldı.

Hasan Arat, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu.

"İşimiz asıl şimdi başlıyor"

Beşiktaş camiasının büyüklüğüne değinen Arat, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan saatlerce kuyrukta beklemiştir. Beşiktaş büyük bir camiadır. Bu markanın, bu armanın tüm dünya görmüştür. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, şansı bol olsun. Beşiktaş her şeye layıktır. Tüm camiama içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kendilerine büyük bir iş düştüğünü söyleyen Arat, "Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun" dedi.