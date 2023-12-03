Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın kariyeri: Türkiye'nin olimpiyat adaylığını yönetti Rakibi Serdal Adalı'yı geçerek Beşiktaş'ın 35. başkanı olan Hasan Arat'ın başarılı kariyeri dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta senelerce basketbol oynayan Arat, siyah-beyazlıların efsane başkanı Süleyman Seba'nın en yakınındaki isimlerden biriydi. Arat ayrıca İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.

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ensonhaber.com

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu.

Olağanüstü genel kurulda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

Yeni Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sporcu kişiliği ve Türk sporuna yaptığı katkılarla dikkat çeken bir isim.

Beşiktaş'ta basketbol oynadı

1959 yılında Adana'da doğan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı.

Kariyerine Adana Demirspor'da başladıktan sonra 1977'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İş Adamı' ödülüne layık görüldü.

Süleyman Seba'nın en yakınındaki yöneticiydi

Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu.

İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.

Kasım 2019'da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu'na kabul edilen Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

İş hayatı da başarılarla dolu

Evli ve iki çocuk babası olan Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve yönetim kurulu başkanı; Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir kurumsal finansman ve birleşme-satın alma danışmanlık firması olan Dome Group'un kurucusu, ortağı; Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.

Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski başkanı ve mevcut yürütme konseyi üyesidir.

Aynı zamanda BİDEV'de (Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı) yönetim kurulu başkanı, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) Mütevelli Heyeti üyesi ve Haydarpaşa Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.