Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Galatasaray'a gönderme

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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuk olan Yücel, "Futbolda bir yapı var mı?" sorusunu cevapladı ve Galatasaray'a gönderme yaptı.

Galatasaray maçının hakemiyle ilgili konuşan Yücel, "Galatasaray maçında hakemden ne bekliyorsunuz diye sordular bana. Maça etki edecek bir hata yapmasın dedim. Adam maçın içinden geçti" dedi.

YAPI SORUSUNA CEVAP

"Futbolda bir yapı var mı?" sorusunu yanıtlayan Yücel, "Yapıdan ziyade ciddi bir lobi faaliyeti yapan bir kulübümüz var. Devletin içinde, dışında, federasyonda, her yerde güzel yapıyorlar bu işi. Takdir de etmek lazım. Bu anlamda çok adilane olmasa da tasvip edilmeyen şeyler bunlar. Beşiktaş'ın hep hakkı yenmiştir" ifadelerini kullandı.

"TFF'DE NE KADAR ADİL BİR YÖNETİM OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

TFF ile olan ilişkilerinden de bahseden Yücel, "Bizim TFF ile ilişkilerimiz çok sıcak başladı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinde de Beşiktaş'ın ciddi katkısı olmuştur. Yeni seçilen bir federasyon ve destek vermemiz de gerekiyor. Galatasaray maçını yöneten hakemimiz için düdük asılacak dendi. Arda Kardeşler'e hala maç verilmiyor. Ne kadar adil bir yönetim olduğu görünüyor. Bundan sonra ne olur göreceğiz" açıklamasını yaptı.