Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu sezonki hedefi açıkladı

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Beşiktaş'ta Galatasaray' karşı alınan derbi galibiyetinin yankıları sürüyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri derbinin ardından hakem tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Adalı, yabancı hakem isteme taleplerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

"KONU TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENSİZLİK DEĞİL"

Taleplerinin Türk hakemlere güvenmemekle bir ilgisinin olmadığını belirten Adalı, "Derbi maçı öncesi dediğim gibi. En küçük endişemiz yoktu. Hakeme karşı olma konusu yanlış anlaşıldı. Türk hakemlerine güvensizlik değil konu. Rakiplerimize farklı uygulama, bize farklı olması idi. Hangi hakem gelirse gelsin yeneceğimiz ortada" şeklinde konuştu.

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Galatasaray derbisinde taraftarların inanılmaz bir atmosfer yarattığını da belirten Adalı, daha farklı bir skorla kazanabileceklerini söyledi.

Adalı, "Beşiktaş, ülke futbolunun en büyük markası. Evimizde daha farklı kazanabilirdik. Taraftarımız mükemmeldi. Hepsinin alınlarından öpüyorum. İnanılmaz bir atmosfer yarattılar. En güzel bayram hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.

"KUPAYI ALIP LİGİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRECEĞİZ"

Fanatik'e konuşan Adalı son olarak hedefin bu sezon sonu için Türkiye Kupası'nı almak olduğuna da vurgu yaptı.

Camianın birlik beraberlik içinde olduğunu da belirten siyah-beyazlı ekibin başkanı, "Kupayı alıp ligi üçüncü sırada bitireceğiz. Camiamız artık birlik beraberlik içinde. Kulübü zirveye taşıyacağız. Teknik ekip ve oyuncularım, verdikleri galibiyet sözünü tuttular. Biz de gerekeni yapacağız" dedi.