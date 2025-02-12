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Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulüpteki bazı şüpheli satın alma işlemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adalı, kulüpteki olumsuz mali tabloya dikkat çekerek, "Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılığa başvurduk. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler." dedi.

AMATÖR BRANŞLARDA TARİHİ ZARARLAR

Adalı, altyapı ve amatör branşlardaki mali zararın boyutunu da vurguladı. Voleybol ve hentbol branşlarında yaşanan ciddi finansal kayıplara dikkat çeken Başkan, "Hentbolda 10 milyon TL'lik zarar, 88 milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda ise 3 milyon TL'lik zarar, 100 milyon TL'ye ulaşmış. Takımların performansı ise değişmemiş." dedi.

ALTYAPIDAKİ ZARAR 710 MİLYON LİRA

Altyapı yatırımlarındaki kayıplar hakkında da konuşan Serdal Adalı, "Altyapıda 104 milyon TL zarardan, 710 milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız." ifadelerini kullandı.

BORÇ KATLANDIKÇA KATLANDI

Beşiktaş’ın borçlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Adalı, kulübün mevcut borcunun 8 milyar TL'den 15 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi.