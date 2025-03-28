Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, PFDK'ya sevk edildi

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisine yerli hakem atanmasının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Adalı, TFF'ye yönelik sert eleştiriler getirmiş ve çifte standart uygulandığını savunmuştu.

Yaşananların ardından derbiye hakem olarak Yasin Kol atanırken Serdal Adalı'yla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AÇIKLAMALARI NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Serdal Adalı, 26 Mart Çarşamba günü kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedenleriyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü ise Serdal Adalı'nın beyanlarının kulüp sosyal medya hesabından yayınlanması suretiyle aynı nedenlerle disipline gönderildi.

"TFF DEREYİ GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRDİ"

Öte yandan Serdal Adalı yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur.

"VİNCİC'İ GÖRMEK İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adalet isteğimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir!



Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın!. Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir!