Beşiktaş-BB Erzurumspor - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.

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19' Aboubakar'ın şutunu Farnolle son anda kornere çeldi.

13' Welinton'un geri pasında Ersin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Obertan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kalesine yetişen Ersin topu kontrol etmeyi başardı.

11' Beşiktaş'ta Bernard Mensah, ani atağa çıkan Ricardo Gomes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

9' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor. Henüz iki taraf da pozisyon üretemedi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlıyor. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Beşiktaş - Erzurum maçını beIN Sports canlı olarak yayınlanıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar

BB Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes