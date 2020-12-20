Beşiktaş - BB Erzurumspor'un muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. İşte muhtemel 11'ler..

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETE İHTİYACI VAR

Ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş, çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar topladığı 19 puan ile 13. haftaya 5. sırada girdi. Beşiktaş evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.

ERZURUM ÇIKIŞ ARIYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ersin, Dorukhan-Welinton-Montero-Rıdvan, Souza, Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin, Aboubakar

BB Erzurumspor'un muhtemel 11'i

Farnolle, Gökhan, Mina, Osman, Kaan Kanak, Murat Uçar, Donald, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes