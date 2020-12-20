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Beşiktaş - BB Erzurumspor'un muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. İşte muhtemel 11'ler..
- Haber Merkezi
- 20.12.2020 - 07:09
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETE İHTİYACI VAR
Ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş, çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar topladığı 19 puan ile 13. haftaya 5. sırada girdi. Beşiktaş evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.
ERZURUM ÇIKIŞ ARIYOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Ersin, Dorukhan-Welinton-Montero-Rıdvan, Souza, Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin, Aboubakar
BB Erzurumspor'un muhtemel 11'i
Farnolle, Gökhan, Mina, Osman, Kaan Kanak, Murat Uçar, Donald, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes