Beşiktaş, Berkay Vardar'la yollarını ayırdı

Süper Lig'de 33 maç sonunda topladığı 51 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta bir veda yaşandı.
Serdar Topraktepe yönetiminde sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda Berkay Vardar takımdan ayrıldı.
Beşiktaş, altyapısından çıkardığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.
"Kariyerinde başarılar dileriz"
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Teşekkürler Berkay Vardar
Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK
Piyasa değeri 375 bin euro
Sezon başında Moldova ekibi FC Sheriff'e kiralık olarak yollanan fakat devre arasında takıma geri dönen Berkay Vardar, 375 bin euro piyasa değerine sahip.
Beşiktaş formasıyla A takımda 6 resmi maça çıkan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.
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