Beşiktaş, Berkay Vardar'la yollarını ayırdı

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Süper Lig'de 33 maç sonunda topladığı 51 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta bir veda yaşandı.

Serdar Topraktepe yönetiminde sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda Berkay Vardar takımdan ayrıldı.

Beşiktaş, altyapısından çıkardığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

"Kariyerinde başarılar dileriz"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teşekkürler Berkay Vardar



Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK