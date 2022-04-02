Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı

Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kendi stadında taraftarlara açık antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'de Trabzonspor'un konuğu olacak Beşiktaş, çalışmalarını kendi evinde sürdürürken taraftarlar stadyuma akın etti.

Siyah-beyazlı kulüp, antrenmanın basına ve taraftara açık olacağını duyurmuş, bilet fiyatlarını ise 1 TL olarak belirlemişti.

ISMAEL TARAFTARLA BULUŞTU

Yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar, Vodafone Park'ta antrenmanı coşkuyla takip ederken Fransız teknik direktör Valerien Ismael ise ilk kez taraftarlarla buluştu.