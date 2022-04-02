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    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı

    Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kendi stadında taraftarlara açık antrenmanla sürdürdü.
    • AA
    • 02.04.2022 - 09:21
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    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı

    Süper Lig'de Trabzonspor'un konuğu olacak Beşiktaş, çalışmalarını kendi evinde sürdürürken taraftarlar stadyuma akın etti.

    Siyah-beyazlı kulüp, antrenmanın basına ve taraftara açık olacağını duyurmuş, bilet fiyatlarını ise 1 TL olarak belirlemişti.

    ISMAEL TARAFTARLA BULUŞTU

    Yaklaşık 15 bin siyah-beyazlı taraftar, Vodafone Park'ta antrenmanı coşkuyla takip ederken Fransız teknik direktör Valerien Ismael ise ilk kez taraftarlarla buluştu.

    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #1

    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #2

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    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #4

    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #5

    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #6

    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #7

    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #8

    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #9

    Beşiktaş binlerce taraftarının önünde antrenman yaptı #10


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