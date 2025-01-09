Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam etti

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
ÇİFT KALE MAÇLA İDMAN TAMAMLANDI
İdman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.
Sivasspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
HAZIRLIKLAR, YARIN SONA ERECEK
Beşiktaş, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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