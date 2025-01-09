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Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam etti Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, Bodrum FK ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.