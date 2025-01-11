Beşiktaş - Bodrum FK maçında VAR'a gidildi, penaltı çıkmadı

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Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında konuk takım Bodrum FK lehine penaltı inceleme uyarısı yapıldı, pozisyonu inceleyen hakem 'devam' kararı verdi.

VAR'A GİDİLDİ

Maçın 63. dakikasında Felix Uduokhai ile mücadeleye giren Taylan Antalyalı ceza alanında yerde kaldı.

Pozisyonun ardından 65. dakikada VAR tarafından yapılan inceleme uyarısı sonrası oyunu durduran hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu incelemek için VAR'a gitti.

MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

İncelemede bulunan Türkmen, penaltı olmadığına hükmetti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Bodrum FK'li oyuncular, pozisyonun ardından hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)