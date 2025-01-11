Beşiktaş - Bodrum FK maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi

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Emre Çalışkan
Editor