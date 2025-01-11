Beşiktaş - Bodrum FK maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi
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