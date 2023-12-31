Beşiktaş, Bruno Genesio ile görüşmelerde son aşamada Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel, teknik direktör adayları arasında listenin ilk sırasında yer alan Bruno Genesio ile görüşmek için Fransa'ya gitti.

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Sezonun ilk yarısında üç teknik direktörle çalışan ve aldığı sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında veda eden Süper Lig'de zirvenin 15 puan gerisinde kalan siyah-beyazlılarda Alanyaspor karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'la yollar ayrılmıştı.

Genesio isminde karar kılındı

22 Aralık tarihinde Çalımbay'a veda eden siyah-beyazlı yönetim, teknik direktörlük görevi için yerli ve yabancı birçok adayla temasa geçse de yeni çalıştırıcısını belirledi.

Beşiktaş yönetimi, 57 yaşındaki Fransız teknik direktör Bruno Genesio'nun isminde karar kaldı.

Görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Genesio ile görüşmeleri bizzat ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüteceği ifade edilirken, Monaco'ya giden Yücel'in, Genesio'yu da alarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Sözleşme şartları belirlendi

Tecrübeli teknik adamın, yönetimin 1.5+1 senelik teklifini kabul ederken, siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon euro alacağı öğrenildi.

Son olarak Rennes'i çalıştırdı

Teknik direktörlük kariyerine Lyon'da başlayan Genesio sonrasında Çin ekibi Beijing Guoan'da görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam, son olarak Rennes'in başında yer aldı. Bruno Genesio ile Fransız ekibinin yolları 19 Kasım 2023'te ayrıldı.