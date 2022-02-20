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- Beşiktaş, bu sezon 18 kez direklere takıldı
Beşiktaş, bu sezon 18 kez direklere takıldı
Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın maçta 2 topu direkten döndü. Siyah-beyazlılar, bu sezon en çok direğe takılan takım oldu.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 09:09
- Güncelleme : 20.02.2022 - 09:39
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden Vida'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş bu skorla 3 hafta aranın ardından, yeniden galibiyetle tanıştı.
Maçta üstün oynayan siyah-beyazlılar, birçok gol pozisyonuna girdi ancak bu pozisyonlardan yararlanamadı.
Siyah-beyazlılarda kaçan pozisyonlar çok konuşuldu. 2 dakikada 2 kez topu direkten dönen Beşiktaş'ta kaçan goller taraftarı isyan ettirdi.
BU SEZON 18 TOP DİREKTEN DÖNDÜ
Son 4 maçta 7 kez topu direkten dönen Beşiktaş'ta bu sezon bir ilke imza atıldı. Toplam 18 kez topu direkten dönen Beşiktaş bu rakamla tarihe geçmeyi başardı.