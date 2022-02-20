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Beşiktaş, bu sezon 18 kez direklere takıldı

Beşiktaş, bu sezon 18 kez direklere takıldı

Altay'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın maçta 2 topu direkten döndü. Siyah-beyazlılar, bu sezon en çok direğe takılan takım oldu.