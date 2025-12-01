Beşiktaş bu sezon 3. kez gol yemeden maçı bitirdi

- Beşiktaş, Süper Lig'de 14. haftada Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
- Bu sezon 3. kez maçta gol yemedi.
- Beşiktaş, daha önce Kayserispor ve Konyaspor maçlarını da gol yemeden tamamlamıştı.
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu sezon 3. kez bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.
İKİ MAÇTA KALEYİ KAPATMIŞLARDI
Beşiktaş, daha önce de 4-0 kazandığı Kayserispor ve 2-0 galip geldiği Konyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapadı.