Beşiktaş bu sezon 3. kez gol yemeden maçı bitirdi

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 3. kez bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 09:44
  • Beşiktaş, Süper Lig'de 14. haftada Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
  • Bu sezon 3. kez maçta gol yemedi.
  • Beşiktaş, daha önce Kayserispor ve Konyaspor maçlarını da gol yemeden tamamlamıştı.

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, bu sezon 3. kez bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.

İKİ MAÇTA KALEYİ KAPATMIŞLARDI

Beşiktaş, daha önce de 4-0 kazandığı Kayserispor ve 2-0 galip geldiği Konyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapadı.

