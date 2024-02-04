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Beşiktaş, bu sezon ilk büyük maçını kazandı

Beşiktaş, bu sezon ilk büyük maçını kazandı Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük bir maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmişti.