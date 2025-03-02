Beşiktaş bu sezon ilk kez 4 maç art arda kazandı

İHA

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

Ligde çıktığı son 9 maçta mağlubiyet görmeyen siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi de yakaladı.

Beşiktaş, sezon başında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde ilk 3 müsabakayı kazanmış ancak 4. maçında beraberlik yaşamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SONRA BİR İLK

Ayrıca siyah-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Şenol Güneş idaresinde elde ettiği 4 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk defa böyle bir başarı yakaladı.