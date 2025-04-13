Beşiktaş, bu sezon sahasında 2. kez gol atamadı
İHA

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, evinde mücadele ettiği Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar böylece bu sezon Samsunspor karşılaşmasında sonra 2. kez evinde oynadığı bir lig maçında gol atamadı.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHADAKİ PERFORMANSI

Bu sezon sahasında Süper Lig'de 15 mücadelesine çıkan Beşiktaş; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Söz konusu müsabakalarda 24 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor