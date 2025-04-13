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Beşiktaş, bu sezon sahasında 2. kez gol atamadı

Beşiktaş, bu sezon sahasında 2. kez gol atamadı Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig'de evinde 2. kez gol atamadan müsabakayı tamamladı.