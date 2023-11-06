Beşiktaş, Burak Yılmaz'la yola devam edecek! Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Burak Yılmaz ve Başkan Ahmet Nur Çebi, bir araya geldi. Bu görüşmede ise Yılmaz ile yola devam kararı çıktı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Antalyaspor oldu.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Saric, 50 ve 57. dakikalarda ise Jehezkel kaydetti.

Beşiktaş'ın golleri 45+2. dakikada Cenk Tosun ve 80. dakikada Muleka'dan geldi.

"Benim küçük isteklerim olacak"

Müsabakanın ardından ise Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz, şu ifadelerde bulunmuştu:

Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 Aralık'a, 4 Aralık'a kadar devam edeceksem, benim küçük isteklerim olacak. Ama olmayacaksa, ben yarın Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür edeceğim ve ayrılacağım. Bunu da söylüyorum. Benim hiç kimseden bir beklentim yok. Ama ben sabah, akşam burada çalışıyorum.

Devam kararı çıktı

Bu sözlerin ardından ise Burak Yılmaz ve Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Bu görüşmede Burak Yılmaz'ın seçime kadar devam etmesi yönünde karar çıktı.

Takımdaki sorunlardan bahseden Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi'den alacağı kararlarla ilgili destek istedi. Ahmet Nur Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirtti ve Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.

Bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'ın bazı oyuncuları önümüzdeki süreçte maç kadrosuna almaması bekleniyor.

Rıza Çalımbay ihtimali kalmadı

Alınan bu kararla birlikte Beşiktaş'la ismi sık sık anılan Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçme ihtimali ortadan kalktı.

Bazı siyah-beyazlı taraftarların, seçime kadar tecrübeli teknik direktörün takımı çalıştırmasını istediği biliniyordu.