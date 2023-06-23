Beşiktaş camiası üzgün! İşte yıldız futbolcunun yeni takımı… Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına odaklandı. 10 numara bölgesi için bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcudan beklenmedik bir yanıt geldi. Beşiktaş camiasını şoke eden gelişmeyle birlikte yıldız futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların 10 numara bölgesine yapmayı planladığı transfer, taraftarları heyecanlandırdı. Ancak kulüp yönetimi uzun zamandır peşinde olduğu yıldız futbolcudan beklenmedik bir yanıt aldı. Hayal ettikleri yıldızın başka bir takımda forma giyeceğini duyunca hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş, alternatif hedefler üzerinde çalışmalarına devam edecek. Transferde ters köşe! Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız ismin yeni takımı ise futbol dünyasında merak uyandırdı. Futbol tutkunları yıldız futbolcunun yeni takımını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Olympiakos’da forma giyen Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez, Beşiktaş’ın listesinde bulunan gözde isimlerden biriydi. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş ve Botafogo ile ilgileniyordu. A Spor editörlerinden Ali Genç’in haberine göre James Rodriguez, Boca Juniors’ı tercih etti.