Beşiktaş, Caulker için Alanyaspor'a 4 futbolcu teklif etti

Beşiktaş, Caulker için Alanyaspor'a 4 futbolcu teklif etti

Ocak ayında kadrosunu yeni bir stoperle takviye etmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor'un İngiliz stoperi Caulker için Douglas, Mirin, Lens ve Boyd'dan birini verebileceğini iletti.

Welinton, Vida ve Montero gibi stoperleri bulunan Beşiktaş, savunma hattındaki alternatifi çeşitlendirmek için bir transfere daha ihtiyaç duyuyor.

BEŞİKTAŞ TAKAS ARTI PARA TEKLİF ETTİ

Marcelo Guedes ve Tosic'in teknik heyet tarafından veto edilmesinin ardından Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker ile temasa geçildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor’un kapısını çalan siyah-beyazlılar, bu transferi takas formülüyle bitirmeyi amaçlıyor.

Kadro dışı bırakılan isimlerden Jeremain Lens, Douglas, Mirin ve Tyler Boyd'u da takasta kullanmak isteyen Beşiktaş, bu futbolculardan birini vermenin yanı sıra Alanyaspor'un isteğine göre bir miktar da bonservis ödeyebileceğini Akdeniz ekibinin yöneticilerine iletti.

Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgilenmesi sebebiyle yönetim, bir an önce bu oyuncu konusundaki çalışmaları olumlu ya da olumsuz şekilde noktalamak istiyor.

Caulker, bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol 1 asistle takımına katkı sağlarken 1530 dakika sahada kaldı.