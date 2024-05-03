Beşiktaş cephesinden galibiyet açıklaması: Kupa öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, 3-2'lik Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Rizespor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum, maçı hiç bırakmadılar. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Oyuncularımız çok iyi, istekli oynadılar. Kazanmamız çok önemliydi. Bu iyi oyun sonucunda kazanmak önemli. Salı günü oynayacağımız kupa maçı öncesi bize moral oldu. Kötü giden günlerden sonra böyle bir galibiyet moral verici oldu" dedi.

"Kupa bize moral olacak"

Okta ayrıca, "Kötü geçen bir sezon oldu. Kupa bize moral olacak. Bu yüzden böyle bir galibiyet kupa öncesi iyi. Hedefimiz kupayı kazanmak. Bugünkü maçta güzel bir oyun ortaya koyan Rizespor'u da tebrik ediyorum, onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.