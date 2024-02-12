Beşiktaş cephesinden penaltı itirazı! Devam kararı çıktı Süper Lig'de oynanan Kayserispor - Beşiktaş maçının 56. dakikasında siyah-beyazlı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam ise oyunu sürdürdü.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Kayseri Stadı'nda oynanan maçın ikinci yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Konuk ekip siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulunurken, oyun kaldığı yerden devam etti.

Hakem oyunu devam ettirdi

Maçın 56. dakikasında Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muçi'nin ceza alanı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü.

Pozisyonda topa müdahale etmek isteyen Kayserisporlu oyuncunun yere düşerken topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

Beşiktaşlı oyuncular pozisyon sonrası yoğun itirazda bulundu ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürdü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)