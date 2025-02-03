Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bir veda yaşandı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Senegal asıllı İtalyan orta saha, bu sezon 22 maçta süre buldu. Genç oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

PSG'DEN FIORENTINA'YA

Cher Ndour, Beşiktaş'ın sözleşmesinin feshetmesi sonrası bonservisinin bulunduğu PSG'ye döndü.

Cher Ndour ile ilgilenen Fiorentina, genç oyuncunun bonservisini Paris Saint-Germain'den aldı.

Fiorentina, Cher Ndour için Paris Saint-Germain'e 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

Yapılan anlaşmada PSG'nin Ndour'u geri alım maddesi de yer alıyor.

Cher Ndour, Fiorentina için sağlık kontrollerinden geçti. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.