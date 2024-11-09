Beşiktaş, çift santrforlu sisteme geçiyor

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında evinde Malmö’yü 2-1 yendiği maçta Semih Kılıçsoy santrfor olarak görev yaptı.

Ciro Immobile’nin yokluğunda gelen bu şansı değerlendiren genç futbolcu, başarılı oyununu bir golle süsledi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında ise Beşiktaş'ta yeni bir sistem fikri ortaya atıldı.

ÇİFT SANTRFORLU SİSTEM GÜNDEMDE

TRT Spor'un haberine göre; Semih’in Malmö maçında sahaya yansıttığı oyundan memnun kalan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gündemine, bir kez daha çift santrforlu sistem geldi.

Hollandalı çalıştırıcı, milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada Semih - Immobile hücum hattı üzerinde çalışma yaptıracak.

Semih’in 9 numaradaki güçlü duruşu ve enerjik oyununun Immobile için de bir avantaj yaratması bekleniyor.

Teknik heyet, böylece İtalyan futbolcunun ceza sahası içinde daha çok fırsat yakalayacağı görüşünde.

"SANTRFOR OYNAMAK İSTİYORUM"

Malmö maçının ardından TRT SPOR’a konuşan Semih Kılıçsoy, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben santrfor oynamak istiyorum ama hocam nerede görev verirse hazırım.

KASIMPAŞA MAÇINDA BİRLİKTE GÖREV ALDILAR

Kasımpaşa maçının ilk yarısında da Immobile ile Semih çift santrfor olarak görev yapmıştı.