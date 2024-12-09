Beşiktaş, Ciro Immobile'nin son durumunu açıkladı!

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Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe’yi Alex Oxlade-Chamberlain’in 73’üncü dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu müsabakanın ardından ise Beşiktaş'a yıldız golcüsü Ciro Immobile'den kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılar, golcü oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ciro Immobile’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile’nin yapılan klinik değerlendirmesi ve sponsor hastanemizde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.



Doç. Dr. Kerem Ülkü



Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Başkanı

2-3 HAFTA YOK

Ciro Immobile'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 13 kez ağları sarsmayı başardı.

Süper Lig'de ise 9 golü bulunan Immobile, Simon Banza ve Krzysztof Piatek'le birlikte krallık listesini paylaşıyor.