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Beşiktaş, Club Brugge maçına hazır

Beşiktaş, Club Brugge maçına hazır Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, yaptığı son idmanla bu maç için hazırlıklarını noktaladı.