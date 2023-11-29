İHA
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında yarın sahasında Club Brugge ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde yapılan antrenman, düz koşuyla başladı.
Isınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.
7 isim yer almadı
Antrenmana sakatlıkları bulunan Onana, Masuaku, Rosier, Eric Bailly, Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan katılmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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