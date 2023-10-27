Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni formasını tanıttı Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel çıkardığı yeni formasını satışa sundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yeniden Süper Lig'e dönüyor.

Ligin 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu karşılaşma öncesinde anlamlı bir forma tanıttı.

"Cumhuriyet formamız ile taçlandı"

29 Ekim nedeniyle Gaziantep FK maçı biletlerinde büyük bir indirime giden Beşiktaş, Kartal Yuvası mağazalarından bu kez de "Cumhuriyet 100.Yıl özel" formasını satışa sundu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Cumhuriyet'in bayrak takımı olarak; bayrağımızdan ilham aldığımız kırmızı formamız, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına özel logomuzla! 120 yıllık gurur, Cumhuriyet formamız ile taçlandı.

1923 adet üretildi

Beşiktaş, sadece 1923 adet üretilen, "Cumhuriyet 100.Yıl özel" formasını Kartal Yuvası mağazalarından 1425 TL'ye satışa sundu