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    Beşiktaş: Cyle Larin'in adalesinde zorlanma tespit edildi

    Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Cyle Larin'in MR'ı çekildi. Kanadalı futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 16:48
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 16:48
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    Beşiktaş: Cyle Larin'in adalesinde zorlanma tespit edildi

    Golcü transferini henüz gerçekleştirmeyen Beşiktaş'a bir de Larin'den kötü haber geldi.

    Kanadalı futbolcu, 13 Eylül'de oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sakatlandı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Cyle Larin'in yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    TRABZONSPOR MAÇI BELİRSİZ

    Cyle Larin'in Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.

    Beşiktaş: Cyle Larin in adalesinde zorlanma tespit edildi #1

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