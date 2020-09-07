Beşiktaş: Cyle Larin'in adalesinde zorlanma tespit edildi

Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Cyle Larin'in MR'ı çekildi. Kanadalı futbolcunun adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Golcü transferini henüz gerçekleştirmeyen Beşiktaş'a bir de Larin'den kötü haber geldi.

Kanadalı futbolcu, 13 Eylül'de oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sakatlandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Cyle Larin'in yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR MAÇI BELİRSİZ

Cyle Larin'in Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.