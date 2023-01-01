Beşiktaş Dele Alli'yi geri göndermek istiyor

Beşiktaş yönetimi, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin gönderilmesi için planının hazırladı.

Sezon öncesi büyük beklentilerle kiralanan Dele Alli, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaşattı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği şansları değerlendiremeyen yıldız futbolcunun bileti kesildi.

Teknik heyetin gitmesi yönünde rapor verdiği 26 yaşındaki oyuncu için ocak ayında oynanacak maçların ardından karar verilecek.

Son şansı kaldı

1 aylık süredeki performansı yine yetersiz kalırsa, siyah beyazlı yetkililer Alli’nin Everton’a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş, İngiliz ekibi ile anlaşması halinde Alli’ye sezonun geri kalanı için ödenecek 1.1 milyon euroyu kasasında tutacak.

Bu sezon siyah beyazlı takım ile 11 maça çıkan Dele Alli, 2 gol attı.