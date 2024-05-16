Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesini yeniledi

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Süper Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 55 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler devam ediyor.

Türkiye Kupası Finali'nde 23 Mayıs tarihinde Trabzonspor'la karşılaşacak olan ve sezonu iyi bitirmek isteyen siyah-beyazlı takımda Demir Ege Tıknaz'la yola devam edildi.

Beşiktaş; Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ardından altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz'ın da sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

"Kulübümüz Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi.