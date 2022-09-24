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    Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’la profesyonel sözleşme imzaladı

    Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.
    • 24.09.2022 - 16:27
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    Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’la profesyonel sözleşme imzaladı

    Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinden yetişen Demir Ege Tıknaz ile ilgili kararını netleşti. Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzaladı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcumuz Demir Ege Tıknaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Demir Ege Tıknaz'a başarılar diledi" denildi.

    Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’la profesyonel sözleşme imzaladı #1

    Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor

    Demir Ege Tıknaz, 17 Ağustos 2004 İstanbul doğumlu. Merkez orta saha pozisyonunun dışında 10 numara ve liberoda oynayabilen futbolcuya 50 bin euro değer biçiliyor. Demir Ege Tıknaz U19 Süper Lig'de 25 maçta 2 gol kaydetti.

    Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’la profesyonel sözleşme imzaladı #2


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