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    Beşiktaş-Denizlispor - CANLI SKOR

    Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 18:52
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 19:22
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    22' Gol... Beşiktaş 1-0 Denizlispor (Larin)

    11' Rodallega'nın savunma arkasına gönderdiği topa Mesanovic hareketlendi. Topa daha yakın olan Vida araya girdi.

    9' Maçta ilk 10 dakika geride kalmak üzere. İki takımın da şu ana kadar pozisyon üretmeyi başaramadı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, yeniden sahaya çıkıyor.

    Siyah-beyazlılar, evinde Denizlispor'u ağırlıyor.

    Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapıyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

    Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega

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