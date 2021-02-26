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Beşiktaş-Denizlispor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 18:52
- Güncelleme : 26.02.2021 - 19:22
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22' Gol... Beşiktaş 1-0 Denizlispor (Larin)
11' Rodallega'nın savunma arkasına gönderdiği topa Mesanovic hareketlendi. Topa daha yakın olan Vida araya girdi.
9' Maçta ilk 10 dakika geride kalmak üzere. İki takımın da şu ana kadar pozisyon üretmeyi başaramadı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, yeniden sahaya çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, evinde Denizlispor'u ağırlıyor.
Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapıyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar
Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega